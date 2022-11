“Le vere emergenze sono il carovita e l’aumento spropositato delle bollette energetiche. Se non si affrontano questi drammi che attanagliano famiglie e imprese il rischio è che la Sicilia, tra le regioni meno ricche, sprofondi economicamente. Condivido la protesta che oggi a Palermo ha portato in piazza cittadini e imprenditori e sono certo che anche il governo regionale, non appena sarà completamente insediato, possa varare i primi provvedimenti per attenuare gli effetti dell’inflazione e del costo energetico. Come classe politica regionale e maggioranza di governo siamo vicini al presidente Schifani che dovrà affrontare questa fase delicatissima per la Sicilia e siamo già concentrati su questi problemi per trovare soluzioni”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Lega-Prima l’Italia.