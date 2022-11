Palazzetto Fragapane di Licata: al via gara di affidamento lavori

È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso esplorativo, tramite manifestazioni d’interesse, riguardante la procedura negoziata per l’affidamento, mediante appalto integrato, dei lavori per l’adeguamento alle normative vigenti del Palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane” di via Marocco.

Lo rendono noto il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’arch. Sebastiano Alesci, delegato delle funzioni dirigenziali del Dipartimento 2 Lavori Pubblici del Comune.

Gli interventi previsti riguardano un complessivo lavoro di risanamento e adeguamento a norma, con la riqualificazione totale della struttura che interesserà sia l’area di gioco che gli ambienti degli spogliatoi.

L’importo complessivo dell’appalto è di 781.512,74 euro, al netto di IVA e contributi previdenziali. La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di 240 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it entro e non oltre le ore 12 del 22 novembre 2022.

“Il Palazzetto dello Sport Nicolò Fragapane, – dichiara il sindaco di Licata Giuseppe Galanti – come promesso, tornerà alla sua funzione. È stato infatti pubblicato l’avviso relativo ai lavori di risanamento e adeguamento a norma necessari per la riapertura dell’impianto chiuso, ormai, da quasi cinque anni. L’intervento era atteso da tempo e interesserà sia il campo da gioco che gli ambienti degli spogliatoi, con la riqualificazione totale dell’area, garantendo i requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione e alla funzione della struttura. Il nostro Palasport sarà presto fruibile alle società sportive. Un grande simbolo della Città – conclude Galanti – tornerà finalmente a disposizione dei nostri giovani e dell’intera collettività.