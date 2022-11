Progetto Lions “raccolta occhiali usati”: ecco dove donare

“Raccolta degli occhiali usati”. Occhiali da donare ai paesi del terzo mondo. E’ il progetto che hanno portato avanti i giovani del Leo club Agrigento host in collaborazione con il rispettivo Lions club sponsor Agrigento host. Un progetto che ha visto interessato non soltanto il comune di Agrigento, ma anche quello di Palma di Montechiaro e Raffadali. «Sin dal primo giorno del mio insediamento da presidente, ho espresso ai soci un’idea chiarissima, quella di dare tutte le nostre capacità e le nostre energie al miglioramento della società– ha detto la presidente del Leo club Agrigento host, Marta Castelli – ed è con questo spirito che stiamo portando avanti i nostri service». «Il progetto legato alla raccolta degli occhiali usati che verrano donati ai paesi del terzo mondo, lì dove c’è tanto e molto da fare, nasce da una fattiva collaborazione con il Lions Club Agrigento Host, guidato dal suo Presidente Emanuele Farruggia, che ringrazio» – ha aggiunto la Presidente Castelli – «mi sia consentito di ringraziare in particolare chi sono stati in prima linea a portare l’idea direttamente nelle farmacie e nelle ottiche, i soci del club che rappresento. Hanno dimostrato una straordinaria propensione verso lo spirito di servizio e per la quale non avevo dubbi!». Un gruppo di giovani, quello del Leo club Agrigento host, che ha deciso di rimanere nel territorio e di essere dinamico, esserci non soltanto nella quotidianità, ma, principalmente, nei momenti di difficoltà.

Ecco i luoghi dove sono state posizionate le scatole al fine di poter donare gli occhiali:

AGRIGENTO:

-Farmacia Dr Miceli – Via Alessandro Manzoni, 28, 92100 Agrigento AG

– Ottica Lo Vullo Villaggio mosè – Viale Leonardo Sciascia, 34, 92100 Villaggio Mosè AG

– Farmacia Bajo – Piazza della Primavera, 1, 92100 Agrigento AG

– Ottica Alaimo – Via Ugo la Malfa, 70, 92100 Agrigento AG

– Ottica Lo Vullo via Atenea – Via Atenea, 16, 92100 Agrigento AG

– Farmacia Dr. Moribondo – Via Fosse Ardeatine, 3, 92100 Agrigento AG

PALMA DI MONTECHIARO:

Farmacia Dott. Di Puma, via Tenente Palma, 117;

Farmacia Dott. Alessi, corso Giovanni Battista Odierna, 407;

Farmacia Dott. Di Miceli, via Filippo Turati, 70;

RAFFADALI:

Farmacia Ferrara della Dottoressa Giuseppa Caldara, Via Porta Palermo, 13, raffadali 92015

Farmacia Gueli e Argento, di Alfonso Gueli & C., via nazionale n 101 raffadali

Sanitaria Alessi, Via milano 6,porto Empedocle

Punto ottica Cortelli, di Cortelli Gioacchino, via porta agrigento 142,raffadali