Ruba 3 mila euro dalla borsa della moglie del titolare di una panineria: denunciato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno chiuso il cerchio investigativo sul furto avvenuto qualche giorno fa in un negozio di kebab in via Pirandello.

Un quarantenne immigrato, residente nella Città dei Templi, è stato denunciato per furto aggravato. Ad incastrarlo le telecamere che hanno ripreso la scena.

L’uomo, cliente dell’esercizio commerciale, ha atteso che la moglie del titolare del locale uscisse un attimo fuori per frugare nella borsa lasciata sulla sedia e prendere i soldi. La somma di denaro era custodita nell’accessorio e sarebbe servita per pagare alcuni fornitori.