Donna morta in ospedale: familiari chiedono risarcimento all’Asp

I familiari di una donna deceduta nel reparto di chirurgia generale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Asp. Il decesso risale all’ottobre 2020. Secondo i parenti ci sarebbero state negligenze da parte dei medici del reparto. Il caso approda in tribunale e sarà discusso il prossimo 16 novembre.

In quell’occasione sarà nominato un collegio di periti che dovrà “accertare i fatti di lite, le cause e le responsabilità, oltre ai danni lamentati al fine di tentare la conciliazione”. Per l’Asp di Agrigento, dopo aver esaminato la relativa documentazione e la relazione dei sanitari del reparto, non ci sarebbero profili di responsabilità.