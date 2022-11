“Palazzo Filippini o piazza Ravanusella intitolate a Franco Fasulo”, la proposta del Codacons

Dall’idea del Vice Presidente Regionale nonché Presidente Provinciale del Codacons Agrigento, L’avvocato Pierluigi Cappello e del Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa, amici ed estimatori del Maestro Franco Fasulo, avendo seguito nelle ultime ore la reazione della città tutta alla notizia della dipartita del Nostro concittadino, Codacons avvierà a breve(appena avute le dovute autorizzazioni presumibilmente a far data da sabato 12 p.v.) a Porta di Ponte, una raccolta firme per proporre, come da regolamento, all’Amministrazione Comunale, l’intitolazione al Maestro Franco Fasulo del Palazzo Dei Filippini o in alternativa della Piazza Ravanusella.