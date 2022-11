Un uomo trovato morto in strada a Marsala a causa di un incidente stradale

Tragedia a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita in strada, nei pressi del litorale Florio. Sul caso indaga adesso la Polizia municipale che è stata allertata da un passante che ha fatto la terribile scoperta. L’uomo sarebbe morto a causa di un incidente stradale.

Un vero e proprio mistero, poi risolto, il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo dell’apparente età di 50 anni. Il colpo si trovava diverso a terra vicino alla pescheria Parrinello. Accanto a lui c’erano un casco e uno scooter.I soccorritori del 118 sono giunti sul posto dopo una segnalazione da parte di un passante che ha anche allertato le forze dell’ordine. I sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul caso indaga la Polizia di Stato dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri. L’uomo sarebbe deceduto in seguito ad un incidente autonomo o provocato da un altro veicolo che poi sarebbe scappato. Il casco potrebbe essere caduto perché non indossato o non agganciato. Nelle immediate fasi delle indagini si era pensato ad altre ipotesi circa la morte del cinquantenne. Non era stato escluso che l’uomo possa essere morto a causa di un malore improvviso. L’uomo dopo essersi sentito male si sarebbe tolto il casco e sarebbe caduto a terra, poi sarebbe morto. Questa la ricostruzione poi però smentita dalle indagini.

L’uomo non aveva documenti con sé

L’uomo secondo le prime informazioni non aveva con sé alcun documento. Sul caso indagano i poliziotti municipali che dovranno anche dare un nome e un cognome alla vittima per poi ricostruire i suoi ultimi istanti di vita.