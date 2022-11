Agrigento, maxi furto in deposito autodemolizioni: danni per 40 mila euro

Colpo grosso in una rimessa di autodemolizioni nei pressi del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. Una banda formata da quattro persone, tutte con volto travisato e incappucciate, è entrata in azione nel deposito. Portati via due veicoli – un furgone Iveco Daily e una Fiat Panda – diverse targhe di alcune auto da rottamare, materiale ferroso e pezzi di ricambio. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 40 mila euro.

A fare la scoperta è stato uno dei gestori dell’autorimessa. L’uomo si è poi recato dai carabinieri a sporgere denuncia. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il maxi furto e potrebbero fornire elementi utili all’identificazione della banda. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I ladri sono entrati in azione di notte e probabilmente qualcuno ha anche fatto da “palo” durante l’operazione.