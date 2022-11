Comune di Palermo, firmato il contratto decentrato

E’ stato firmato questo pomeriggio,

dall’Amministrazione comunale di Palermo e dalle organizzazioni

sindacali, il contratto decentrato dei dipendenti 2019/2021. “Siamo

molto soddisfatti – dicono Mario Basile (Cisl Fp), Lillo Sanfratello

(Cgil Fp), Ilioneo Martinez (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal) –

perché finalmente, dopo 13 anni, al Comune si sbloccano le

progressioni orizzontali: una prima tranche, che riguarda il 50% dei

lavoratori, ossia circa 2.500 persone, verrà realizzata entro dicembre

mentre una seconda tranche è in programma entro il 2023. Dal prossimo

anno, inoltre, per i part-time non verrà più riparametrata la quota C

della performance finora legata all’orario di lavoro, il che

comporterà più soldi in busta paga per questi lavoratori”.

Il fondo per il contratto ammonta a circa 17 milioni di euro, a cui

aggiungere le somme variabili che saranno sbloccate col prossimo

bilancio. “C’è anche l’impegno a rivedere, già dal 2023, alcune

indennità come quella di servizio esterno per la Polizia municipale

garantendo così più servizi alla città – continuano i sindacati – e il

sindaco Roberto Lagalla, nell’occasione, si è anche impegnato a

risolvere la vertenza dei part time con due step: uno entro il 2022 e

uno entro il 2023, sino al full time. Apprezziamo la disponibilità

dell’Amministrazione comunale per il percorso fatto insieme e che

getta le basi per il prossimo contratto 2023”.