“Giocattoli non sicuri”, maxi sequestro della Guardia di Finanza a Porto Empedocle

La Guardia di Finanza di Porto Empedocle, al termine di un controllo, ha sequestrato oltre 10 mila giocattoli ritenuti non sicuri per il commercio. L’ispezione è stata effettuata dai militari della locale Tenenza in un negozio gestito da persone di nazionalità cinese.

Al titolare è stata elevata una sanzione di 4 mila euro per violazione del Codice del Consumo. La merce sequestrata, quasi tutta di produzione asiatica, era sprovvista di indicazioni e marchio Ce.