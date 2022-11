Lions Club “Campobello Due Rose” organizza la Giornata dello screening diabetologico

Il Lions Club < > organizza, sabato (12 Novembre), con inizio alle ore 6,30 e fino alle 9.30, la Giornata dello screening diabetologico. Stabilite queste postazioni: Piazza XX Settembre; Bar Paradise (Piazza Vittoria); Bar Vinci (Via Edison – ingresso nord della cittadina); Bar Tre Torri (campo sportivo – ingresso sud cittadino). Al fine di una valutazione obiettiva, chi è interessato deve raggiungere le postazioni indicate, completamente a digiuno.

Durante lo screening saranno presenti oltre ai medici di medicina di base, soci e non soci, del territorio e gli infermieri professionali, in funzione di un’eventuale prima valutazione, tempestiva e mirata, del rischio connesso alla patologia del diabete.

GIOVANNI BLANDA