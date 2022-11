Ponte sullo stretto, Salvini incontra Schifani: “Opera fondamentale per tutta Europa”

“Statale Jonica, Alta Velocità, ferrovia Palermo-Catania, approfondimenti tecnici e cantieri da sbloccare: questa mattina nel mio ufficio al ministero con i governatori di Sicilia e Calabria. Si è parlato anche di Ponte sullo Stretto, è una priorità per il governo e per le regioni coinvolte, ci sarà al più presto un incontro istituzionale con Rete Ferroviaria Italiana (a cui è stato affidato uno studio di fattibilità). Viva l’Italia che corre”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, dopo l’incontro con i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. “Il Ponte sullo Stretto è un’opera prioritaria sia per il governo nazionale che per le Regioni coinvolte”, la sua realizzazione “avrà ricadute positive per tutta Europa” e servirà per incentivare il miglioramento generale delle infrastrutture “come già successo, in passato, con l’Autostrada del Sole“, ha detto il ministro Salvini.

Le dichiarazioni del presidente Schifani:

“Sono molto soddisfatto, è stato un incontro positivo e costruttivo in cui sono stati affrontati numerosi temi di grande rilevanza, tra cui il rilancio delle aree di crisi come Gela e Termini Imerese. La decisione del governo di convocare a stretto giro un tavolo sull’Isab di Priolo va incontro alle esigenze del territorio e dei lavoratori. Sarò, ovviamente, presente all’incontro e continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, nella consapevolezza della sua importanza strategica per la Regione“. Così il presidente della regione Sicilia Renato Schifani al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso.