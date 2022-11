“ In Sicilia, nella terraferma e nel mare circostante, insistono 101 trivelle per l’estrazione di gas naturale e di greggio. Occorre che la Regione possa trarre maggiori benefici in termini di royalty sull’estrazione di idrocarburi e sullo sfruttamento delle georisorse. Le maggiori somme incamerate potrebbero essere utilizzate dal governo regionale per varare misure a sostegno di imprese e famiglie per la riduzione dei costi energetici in bolletta. Solo per il gas naturale la Sicilia rappresenta l’11% della produzione nazionale. Sono certo che il presidente Renato Schifani saprà fare sintesi in maniera da assicurare alla Regione risorse aggiuntive, concordando le procedure con il governo Meloni”. Lo afferma il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia.