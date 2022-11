Palma di Montechiaro, auto si ribalta dopo schianto con guardrail sulla 115: due feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Una Nissan Qashqai si è schiantata contro il guardrail all’altezza della seconda galleria della città del Gattopardo.

Il bilancio è di due feriti. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere da una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento intervenuta sul posto. I due feriti, che non dovrebbero essere in pericolo di vita, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro con il supporto di una pattuglia di carabinieri.