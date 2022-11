Palma di Montechiaro, botte e insulti alla moglie: condannato e arrestato

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un 41enne del posto. Il provvedimento è scattato dopo la condanna dell’uomo a due anni e sette mesi per maltrattamenti in famiglie e lesioni personali.

Dopo le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

L’uomo è accusato di aver insultato e picchiato in diverse occasioni la moglie. Quest’ultima, stanca dei continui soprusi, ha deciso di denunciare il coniuge e di interrompere la relazione sentimentale.