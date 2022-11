Palma di Montechiaro, bruciata stalla: morti due cavalli e un pony

Fiamme in una stalla lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. La struttura, che in realtà insiste in un terreno di proprietà del comune, è in uso ad un ventiduenne del posto. Le fiamme hanno devastato ogni cosa e nell’incendio sono morti carbonizzati due cavalli e un pony.

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni passanti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata e le forze dell’ordine. Non è ancora chiara la natura del rogo ma non è da escludere la pista dolosa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.