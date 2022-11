Vasco Rossi a Palermo, sono due le date al Renzo Barbera

Annunciate le date del prossimo tour di Vasco Rossi, programmate per il 2023. E’ stato lo stesso artista a indicarle intervenendo dal parterre del The Space Moderno, in piazza Esedra a Roma, in occasione dell’anteprima del film-evento “Vasco Live Roma Circo Massimo 2022” che ripercorre i due concerti tenuti dal Kom nella capitale l’11 e 12 giugno e che hanno coinvolto 140mila spettatori. Il film sarà nelle sale italiane il 14, 15 e 16 novembre.

Date e concerti

Le città prescelte sono Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall’Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno), Palermo (stadio Barbera, 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arachi, 28 e 29 giugno). Due particolarità: un boato di entusiasmo da parte del pubblico in sala ha accolto la notizia dei due concerti programmati a Roma; la città di Palermo torna dopo decenni ad essere sede di concerti di musica leggera e rock. “Questo prossimo tour sarà la prosecuzione di quello tenuto quest’anno, ci sarà continuità”, ha promesso Vasco.

Momento terribile, la musica ci aiuta

La musica “può portare pacificazione e tenere aperta un’altra dimensione. La musica aggrega, ma temo che le forze del male siano superiori e prevalenti sulle forze del bene. E’ un momento terribile, la musica ci aiuta. Il tour? Io lo faccio, se non c’è un olocausto nucleare…”, ha detto Vasco Rossi, che ha così fatto riferimento al momento storico che il mondo sta vivendo. E ha ricordato che in Italia lui e la sua band, e l’intero staff, sono stati i primi a ripartire con concerti dal vivo dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia del Covid, “abbiamo così portato un pò di gioia. Cerchiamo di proseguire, anche se la situazione sappiamo bene quale sia”.

La prevendita

Le prevendite per i concerti si apriranno il 25 novembre dalle ore 11.00 Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone