Campobello di Licata, al Comune incontro con pasticceri e gelatai

Martedì 15 alle ore 17, a Campobello di Licata, nella sala consiliare del comune, incontro della civica amministrazione con tutti i pasticceri e gelatai locali che lavorano e producono dolci di mandorlo, per un evento che la stessa amministrazione organizzerà per il mese di dicembre, con il patrocinio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, per la promozione dei prodotti del territorio. I pasticcieri e gelatai che volessero maggiori informazioni, possono rivolgersi all’ufficio e all’ assessore preposti nonchè al sindaco.

GIOVANNI BLANDA