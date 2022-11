Sicilia, pronta la giunta Schifani: assessorati a Di Mauro e Savarino

Ad un mese e mezzo dalle elezioni regionali è tutto pronto per la nuova giunta guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Il governatore incontrerà nel pomeriggio deputati e coordinatori della maggioranza e, se non ci saranno clamorosi colpi di scena potrebbero arrivare le deleghe. Il giuramento degli assessori è in programma mercoledì mattina a Sala d’Ercole.

Due i deputati agrigentini che dovrebbero entrare nella squadra di governo. Un assessorato “pesante” – Energia e Rifiuti – andrà a Roberto Di Mauro, autonomista, alla sua sesta legislatura. Il secondo nome è quello di Giusi Savarino, fedelissima dell’ex governatore Musumeci, che sarà il nuova assessore al Territorio e all’Ambiente.

La deputata agrigentina è stata in bilico fino all’ultimo anche per le “pressioni” del suo stesso partito su altri due nomi: Elena Pagana, moglie di Ruggero Razza, e Francesco Scarpinato, consigliere comunale palermitano. Il partito di Giorgia Meloni avrebbe chiesto al presidente della Regione il loro inserimento come “esterni” ma Schifani dovrebbe mantenere la linea del rigore. In giunta, dunque, soltanto deputati eletti. Ad eccezione di Giovanna Volo, tecnico in area Forza Italia, che dovrebbe essere il nuovo assessore alla Salute.

Le altre caselle dovrebbe essere così riempite: Edy Tamayo, recordman di preferenze nell’ultima tornata elettorale, alle Attività Produttive; Giorgio Assenza ai Beni Culturali; Elvira Amata al Turismo; Marco Falcone, ex assessore del governo Musumeci, sarà il nuovo assessore all’Economia; Mimmo Turano all’Istruzione e Formazione mentre Luca Sammartino all’agricoltura. Infine due gli assessorati che toccheranno alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro: Andrea Messina alle Autonomie Locali e Nuccia Albano alla Famiglia.