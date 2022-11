Agrigento, musica oltre l’orario consentito: multati quattro locali della movida

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento. Nell’ultimo weekend sono stati diversi gli accertamenti eseguiti da polizia, carabinieri e guardia di finanza per verificare il rispetto della nuova ordinanza firmata dal sindaco Franco Miccichè.

I titolari di quattro locali del centro – tra via Atenea, via Pirandello e via San Francesco – sono stati sanzionati con una multa di 500 euro a testa. Secondo quanto ricostruito avrebbero continuato a mettere musica anche oltre l’orario previsto dal nuovo provvedimento.

Controlli che sono stati estesi anche ai distributori automatici di bevande. In questo caso sono state due le multe – sempre di 500 euro a testa – per aver venduto alcolici in vetro dopo la mezzanotte. In azione anche gli agenti della Polizia Locale di Agrigento che, nell’ultimo weekend, hanno elevato molte sanzioni per violazione del codice della strada: sosta selvaggia e parcheggi in zone non consentite.