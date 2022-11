Agrigento, quindicenne aggredito e rapinato in strada: commerciante minacciato davanti un bar

Due gravi episodi si sono verificato nell’ultimo fine settimana nel centro di Agrigento. Un quindicenne è stato aggredito e rapinato di appena dieci euro che custodiva in tasca. Il titolare di un bar è stato invece minacciato davanti la sua attività. Il primo fattaccio è avvenuto in via Empedocle.

Un minorenne stava camminando lungo la strada quando è stato avvicinato, strattonato e aggredito da un uomo. Il malvivente è riuscito a farsi consegnare dieci euro che il giovanissimo aveva in tasca. Poi la fuga. Il ragazzino, che fortunatamente non ha riportato ferite, è rimasto ovviamente scosso per quanto accaduto e ha chiamato i genitori.

All’ingresso di via Atenea, invece, un commerciante di 42 anni titolare di un bar è stato minacciato da un immigrato: “Sei un mafioso, ti farò provare il mio coltello” gli avrebbe detto. Dopo le frasi minatorie sarebbe poi nata una piccola colluttazione con il proprietario del bar che è rimasto lievemente ferito ad un braccio. Il 42enne si è poi recato dai carabinieri per denunciare il fatto. I militari dell’Arma, per entrambi gli episodi, hanno già avviato le indagini e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.