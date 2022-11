Cattolica Eraclea, accende luce ed esplode la cucina: ferita pensionata

Tragedia sfiorata in un appartamento in via Papa Luciani, a Cattolica Eraclea. Una pensionata è rimasta ferita, per fortuna non gravemente, in seguito ad una vera e propria deflagrazione della cucina.

La donna, che si era appena alzata dal letto, ha acceso la luce innescando una forte esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Un forte boato ha allertato i residenti dello stabile che hanno visto tremare finestre e infissi.

La pensionata è riuscita a mettersi al riparo riportando qualche ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e un’ambulanza. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e spento il rogo. L’esplosione, del tutto accidentale, sarebbe stata causata dal malfunzionamento dell’impianto a gas.