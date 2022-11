Danneggia braccialetto antistalking, arrestato 25enne

I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e lesioni personali, un trapanese di 25 anni. L’uomo, lo scorso luglio, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto antistalking nei confronti di una vicina di casa per presunti continui comportamenti molesti e minacciosi.

Nei giorni scorsi, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Trapani riceveva l’allarme dal braccialetto elettronico dell’uomo per presunta manomissione. L’operatore del 112 allertava subito le pattuglie in circuito che rintracciavano l’uomo presso il proprio domicilio. Alla vista della pattuglia il 25 enne, che appariva in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe cominciato a lanciare oggetti verso i Carabinieri, tra cui lo stesso dispositivo elettronico danneggiato.

Con non poche difficoltà i Carabinieri riuscivano ad immobilizzarlo, riuscendo a vincere la resistenza opposta dichiarandolo in stato di arresto, sentito il sostituto PM di turno della locale Procura. Nell’occorso uno dei due militari operanti veniva colpito al volto da un oggetto lanciato dall’uomo riportando lievi ferite. A seguito della convalida dell’arresto, l’uomo veniva sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.