“Provocò incidente mortale a Ribera”, condannato a due anni di reclusione

Due anni di reclusione per aver provocato un incidente in cui perse la vita l’amico che viaggiava in auto con lui. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato il rumeno di 32 anni. L’uomo è accusato di omicidio colposo.

La vicenda scaturisce dall’incidente avvenuto il 28 agosto 2014. Quasi un anno più tardi, dopo un lungo ricovero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, l’amico e passeggero dell’imputato di 39 anni – morì per le gravi ferite.

Secondo quanto accertato i due si trovavano al bordo di una Volkswagen Polo, guidata dall’imputato. L’auto, lungo la strada Ribera-Cattolica Eraclea, si schiantò contro un trattore dopo aver scavalcato una colonna di vetture in coda. Una manovra che è stata ritenuta imprudente.