Licata, maxi furto in negozio di abbigliamento: portati via anche 30 giubbotti “Blauer”

Ladri in azione in via Nazario Sauro, a Licata. I malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso in vetro del negozio di abbigliamento “Formula Uno”, sono riusciti a portare numerosi capi di abbigliamento tra cui almeno trenta giubbotti della nota marca “Blauer”. Ingente il valore del bottino.

Ignoti hanno agito di notte e, probabilmente, qualcuno ha anche fatto da “palo” per controllare l’eventuale arrivo di persone o forze dell’ordine. Una volta dentro i ladri hanno rubato quanta più merce possibile. Poi la fuga indisturbata a bordo di un mezzo.

L’allarme del negozio è scattato pochi minuti dopo e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Licata. Al via le indagini per risalire agli autori del colpo.