Si schianta contro un palo, muore un giovane dopo 4 giorni di agonia

Un’altra giovane vittima di un incidente stradale che accade in Sicilia. È morto il giovane che era rimasto ferito in un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Trapani. Aveva 26 anni e si è spento in un ospedale di Palermo dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

La vittima è Manuel Acabo, 26 anni, di Misiliscemi (TP). Il ragazzo era rimasto gravemente ferito domenica scorsa in un incidente stradale sul ponte di Xitta, alle porte di Trapani. Oggi la tragica notizia: il 26enne è morto al Civico di Palermo dove era stato trasferito per i gravi traumi riportati.

Il giovane, alla guida di un’utilitaria, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo. A estrarre il giovane erano stati i vigili del fuoco che poi lo hanno consegnato ai sanitari del 118, poi la corsa in ospedale.