Sorpreso alla guida di un auto senza patente e col padre al fianco: multato giovane

Negli ultimi giorni, per contrastare l’accentuarsi dei fenomeni criminali che si registrano sul territorio, la polizia sta intensificando i controlli a Licata. Nel corso di tali controlli gli agenti del commissariato di locale hanno fermato un’auto condotta da un giovane, che aveva al fianco al padre. Quando gli hanno chiesto di mostrare la patente di guida, il trentenne è stato costretto ad ammettere di esserne sprovvisto, perché mai conseguita. Il giovane è stato multato per 5.000 euro, mentre il padre è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per incauto affidamento.