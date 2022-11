Campobello di Licata, la domanda per il contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza – caregiver

È possibile fare la domanda per il contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza – caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi per i residenti nel comune di Campobello di Licata, tramite apposito modulo ritirabile presso gli Uffici Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale, da presentare corredato dalla documentazione necessaria in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, secondo se trattasi di caregiver di un disabile grave o gravissimo. Istanza ai Servizi sociali, entro il 25 novembre. La documentazione da allegare è la seguente: copia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale del caregiver. In busta chiusa, con la dicitura” Contiene dati sensibili”, presentare i seguenti documenti: per i caregiver dei disabili gravi: verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.104/92, o verbale di invalidità al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n.18/80; per i caregiver dei disabili gravissimi Patto di Cura riattualizzato; Copia Codice IBAN su cui accreditare il contributo (ad esclusione del codice IBAN del libretto postale)

GIOVANNI BLANDA