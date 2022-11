Controlli nei cantieri tra Sciacca e Santa Margherita Belice, due denunce e 45 mila euro di multa

Due denunce nei confronti di altrettanti imprenditori e ammende e sanzioni per un importo totale di 45 mila euro. È il bilancio dei controlli nei cantieri effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della locale Compagnia, tra Sciacca e Santa Margherita Belice.

Un primo controllo è stato eseguito in contrada Sovareto. L’amministratore della ditta, un cinquantunenne di Sciacca, è stato denunciato per omessa installazione dei servizi igienici e per le mancate protezioni sulle scale in costruzione.

Il secondo accertamento, invece, in un cantiere edile a Santa Margherita Belice. In questo caso è stato denunciato un quarantacinquenne di Montevago, titolare dell’impresa. I carabinieri hanno accertato la presenza di un ponteggio non regolarmente montato e alcuni cavalletti non a norma. Per la ditta è scattata la sospensione dell’attività.

Su sei operai controllati, in entrambe le ispezioni, uno è risultato irregolare.