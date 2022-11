Agrigento, servizio di mensa scolastica: erogati 51 mila euro

Cinquantuno mila euro a sostegno delle spese sostenute per il pasto, a favore delle famiglie con bambini di età compresa nella fascia 3/6 anni e che frequentano una scuola dell’infanzia statale a tempo pieno. Lo ha annunciato Valeria Proto, assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Agrigento.

“La somma è sufficiente a dare un contributo a totale copertura del costo del pasto per le famiglie che rientrano nella I fascia di reddito ISEE da 0 a 3.500,00€ (110 famiglie), mentre sarà riconosciuto un contributo parziale alle famiglie rientranti nella II fascia di reddito ISEE da 3.501,00 € fino a 4.000,00 (39 famiglie). Il dirigente del settore II ha già provveduto a relazionarsi con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi cittadini che provvederanno a raccogliere le istanze delle famiglie interessate e trasmetterle all’Ufficio P.I. entro il 21 novembre, per far si che il servizio possa essere avviato il 1 dicembre.”