Trovato con 100 grammi di cocaina in auto, arrestato 64enne

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 64 anni di Ficarazzi trovato in possesso in auto di 100 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione da parte degli agenti del commissariato di Bagheria nell’autolavaggio dell’uomo, incensurato e insospettabile, sono stati trovati altri 230 grammi di droga. In casa i poliziotti hanno trovato 7.500 euro e il materiale per il confezionamento.

Un contestuale accertamento presso la banca dati della Polizia ha permesso di rilevare che l’uomo fosse legittimo detentore di una pistola che è stata rintracciata e posta in sequestro, presso un domicilio diverso da quello dichiarato in sede di denuncia, motivo per cui l’arrestato dovrà rispondere anche della violazione della custodia dell’arma.

Indagini sono in corso per risalire a destinatari dello stupefacente che si sospetta sarebbe confluito nel fiorente mercato della droga, al dettaglio, delle piazze del bagherese.

L’uomo è stato arrestato.