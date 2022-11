Campobello di Licata, Santa Messa per la prossima Giovanin Festa diocesana

Santa messa, oggi (Domenica 20 Novembre), a Campobello di Licata, per dare inizio ufficialmente ai lavori del Giovanin Festa 2023 diocesano. Il vicario generale della diocesi don Giuseppe Cumbo, concelebrerà la santa messa, con in inizio alle ore 18, nella Chiesa Madre “San Giovanni Battista”. Il Giovanin Festa è il raduno dei giovani della diocesi, in programma, il prossino anno, a Campobello di Licata. La comunità ecclesiale campobellese, guidata dal Centro di evangelizzazione diocesano e dall’Equipe organizzativa, apre, dunque, i lavori in preparazione alla manifestazione dei giovani

Giovanni Blanda