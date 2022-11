Campobello di Licata, si inaugura Mostra di dipinti su Pasolini e Berlinguer

Si inaugura, stasera (Domenica 20 Novembre), a Campobello di Licata, alle ore 17,30, presso la “Saletta Minerva”, in via Marconi, la mostra d’arte di dipinti e disegni “Ricordando Pier Paolo Pasolini ed Enrico Berlinguer”, a cura di Silvio Benedetto e Silvia Lotti. Gli artisti Benedetto e Lotti, hanno voluto trattare artisticamente le figure di Enrico Berlinguer e Pier Paolo Pasolini, ai quali hanno dedicato parte del loro lavoro grafico e pittorico e, attualmente, stanno per dedicare un incontro evocativo nella “Saletta Minerva”.

Giovanni Blanda