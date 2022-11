Migranti, incontro tra il sindaco di Lampedusa e il ministro dell’Interno il 28 novembre

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, sara’ ricevuto il 28 novembre al Viminale dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A sollecitare un incontro, per affrontare le tematiche legate all’emergenza immigrazione, era stato lo stesso primo cittadino delle Pelagie dopo le ultime tragedie legate agli sbarchi. Mercoledi’ Mannino aveva scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e allo stesso ministro dell’Interno per chiedere un incontro urgente. “Mi sembra di assistere a un bollettino di guerra e cio’ che mi preoccupa e’ che stia diventando una quotidianita’, nell’indifferenza dell’Europa”, aveva detto Mannino aggiungendo che il Comune non ha gli strumenti umani e finanziari per affrontare l’emergenza. Adesso sono stati concordati giorno e luogo.