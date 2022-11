Ponte sullo Stretto, Salvini vuole riesumare vecchia società, “Sarà simbolo del genio italiano”

Matteo Salvini è sempre più convinto che il ponte sullo Stretto di Messina si farà e lo è a tal punto da aver annunciato la riattivazione della società Ponte Stretto nella prossima manovra economiche che il governo si appresta ad approvare. “Ci sarà la riattivazione della società Ponte Stretto”, annuncia il numero uno del Mit.

“In questa manovra bilancio ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte sullo Stretto di Messina”, ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Salvini, definendo l’opera un “simbolo del genio e dell’ ingegneria” italiana.

Salvini è intervenuto alla consegna della MSC Seaescape di Fincantieri a Monfalcone e annuncia che per la realizzazione dell’opera che congiungerà la Sicilia alla Calabria occorreranno competenze: “Se ci sarà bisogno chiederemo una mano anche all’ingegneria di Fincantieri”, ha proseguito Salvini per il quale “dopo 50 anni di chiacchiere portare la prima pietra del ponte che unisce una volte per tutte Sicilia, Calabria, Italia e Europa è uno degli obiettivi che mi sono prefissato”.

La storia della società Ponte Stretto

Come si legge sul sito web dell’Anas, la Società Stretto di Messina fu costituita nel 1981 in attuazione della legge n. 1158/1971 per progettare, realizzare e gestire il collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente.

La Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ANAS S.p.A., che a partire dal 1° ottobre 2007 controlla la Società con una partecipazione al capitale sociale dell’81,848%.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2013, la Società Stretto di Messina S.p.A. fu posta in liquidazione. Con questo provvedimento erano conseguentemente cessati dalle rispettive cariche tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.