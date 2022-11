Agrigento, rubate due auto tra il centro e San Leone: indagini

Due furti di automobili sono stati messi a segno negli ultimi giorni ad Agrigento tra il quartiere balneare di San Leone e il centro cittadino. In entrambi casi i veicoli spariti sono Fiat. E non è escluso che dietro i colpi possa esserci un’unica regia. Il primo episodio è avvenuto in centro città.

La Fiat Panda di proprietà di un immigrato senegalese, ma da anni residente ad Agrigento, è sparita. L’uomo, che era stato nel paese di origine per alcuni mesi, al rientro nella Città dei Templi ha fatto la scoperta.

Il secondo furto, invece, si è registrato a San Leone. La Fiat Punto di proprietà di un impiegato di 42 anni è stata rubata sotto l’abitazione dell’uomo. A fare la scoperta è stato l’agrigentino una volta affacciatosi dal balcone. Indagano i poliziotti della sezione Volanti della Questura.