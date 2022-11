Campobello di Licata, Poster per la Pace

“DALLA SELEZIONE DEI LAVORI DEI RAGAZZI EMERGE UNA SENSIBILITA’ CHE DEVE FAR RIFLETTERE NOI ADULTI” NELLE PAROLE DELLA DS DELL’ISTITUTO PROF. ALESSIA GUCCIONE

Lorenzo Falsone uno studente della III E, scuola secondaria di I grado plesso Mazzini dell’Istituto Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata, ha fatto il primo passo per diventare un artista riconosciuto a livello internazionale vincendo un concorso del territorio promosso dal club Lions CAMPOBELLO DUE ROSE

Il poster di Lorenzo Falsone è tra le oltre 600.000 candidature inviate da tutto il mondo all’annuale Concorso “Un Poster per la Pace” del Lions International che con questo vuole sottolineare ai giovani di tutto il mondo l’importanza della pace nel mondo. Il tema di quest’anno è “Guidare con compassione”.

Il giovane Lorenzo, che ha 13 anni, ha illustrato il suo bel lavoro con parole semplici e allo stesso tempo profonde: “Il mio disegno rappresenta un bambino che vive nell’oscurità della guerra e riesce a rivedere la luce grazie alla guida di un compagno”.

Il disegno è stato selezionato, il 4 novembre 2022, dalla giuria composta dai Lions : Prof.ssa. Vincenza Cacciatore (Presidente club), Arch. Salvatore Paci (Segretario club), Dott. Carmelo Paci (GMT club), Avv Liliana Aceto (Tesoriere club), Prof. Salvatore Cammarata (Direttore club) a completare la giuria il docente di Arte dell’Istituto, prof. Giuseppe Spalanca (supervisore esterno).

VINCENZA CACCIATORE, Presidente del Lions club CAMPOBELLO DUE ROSE, ha affermato di essere rimasta particolarmente colpita dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti della Scuola Media G. Mazzini dell’I.C. S.G. Bosco. “È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono orgogliosa di questi ragazzi e contenta per avere fornito loro l’opportunità di condividere le loro visioni”.

“Il poster di FALSONE LORENZO verrà da noi seguito in tutti i livelli di competizione previsti: da quella distrettuale a quella multi distrettuale e infine alla fase internazionale” ha affermato la presidente del Club “Campobello due Rose” prof.ssa Vincenza Cacciatore.

Alla cerimonia di selezione al plesso Mazzini dell’Istituto erano presenti i collaboratori della DS prof. Salvatore Seggio e prof. Calogero La Vecchia.

La Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Alessia Guccione, ha espresso un particolare ringraziamento al Lions Club “Campobello Due Rose” che in sinergia con la Scuola offre una serie di iniziative importanti e stimolanti. “Dalla selezione dei lavori dei ragazzi emerge una sensibilità che deve far riflettere noi adulti e nello stesso tempo ci carica di speranza per il nostro futuro che è rappresentato proprio da questi nostri ragazzi” ha infine affermato Alessia Guccione che ha aggiunto “L’arte è creatività innata nell’uomo ma se non riceve i giusti stimoli rimane latente negli alunni.” E con un sorriso compiaciuto conclude “In questa scuola però abbiamo la fortuna di avere nei docenti Maria Laura Comparato e Giuseppe Spalanca due grandi motivatori ai quali va il ringraziamento di tutta la nostra comunità”.

Il Club Lions “Campobello Due Rose” premierà, oltre Lorenzo Falsone, altri dieci alunni che hanno presentato dei lavori degni di plauso: Lilien Bella, Giulia Gentile, e Aurora Gentile della IA; Costantino Urso e Carmelo Nigro della II A; Alice Galatioto, Gioacchino Lo Nardo e Clelia Alaimo della III A; Laura Intorre e Giovanni Tornambè della III E.

GIOVANNI BLANDA