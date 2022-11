Favara, deve scontare condanna per truffa: arrestata 46enne

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una disoccupata di 46 anni. La donna deve scontare una condanna a sette mesi di reclusione per truffa in concorso. Dopo le formalità di rito è stata posta ai domiciliari. La 46enne è coinvolta anche nell’inchiesta sulla maxi sparizione, con tanto di estorsione annessa, che ha visto protagonista un ex impiegato delle Poste di Favara.