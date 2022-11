Lukoil, “sanzioni penalizzano Petrolchimico, intervenga Commissione Ue”

“La raffineria Isab Lukoil di Priolo rischia di fermarsi, portandosi nel baratro tutto il polo petrolchimico di Priolo, il tessuto economico della provincia di Siracusa e 10 mila posti di lavoro. A seguito delle ultime sanzioni verso la Russia, i cittadini siracusani rischiano di pagarne ingiustamente le spese”. Lo afferma l’eurodeputato Ignazio Corrao in relazione alla situazione della raffineria di Isab di Priolo in vista dello sciopero generale di domani 18 Novembre indetto dai sindacati.

“La Commissione Ue dica chiaramente ai lavoratori che domani saranno in sciopero, come intende tutelarli. Il Governo patriottico garantisca i posti di lavoro in Sicilia ma anche il risanamento ambientale” prosegue l’eurodeputato per cui “le sanzioni alla Russia e la chiusura del credito da parte delle banche – spiega Corrao – hanno messo in ginocchio la raffineria Lukoil di Priolo, che rappresenta un pezzo importante dell’economia non solo locale ma anche nazionale. Dal 6 dicembre, per effetto dell’embargo alla Russia, rischia di chiudere e portarsi all’inferno 10 mila lavoratori”.

Petrolchimico diventi questione europea

Secondo Corrado, “il Petrolchimico di Siracusa è un caso da trattare necessariamente anche in sede europea, non solo nazionale. Per questo ho chiesto alla Commissione Ue di spiegare ai lavoratori siciliani che domani saranno in sciopero come intende intervenire per tutelarli e se ha previsto specifiche compensazioni per settori strategici europei colpiti dalle sanzioni”.