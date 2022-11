Battesimo finito, botte da orbi fra gli invitati

Una giornata gioiosa in famiglia finisce in rissa a Palermo. L’episodio è accaduto domenica scorsa ma solo oggi la notizia è trapelata. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia successo nei dettagli che ancora non si conosco. Quel che è certo è che la notte si violenza si è consumata appena all’esterno di un locale dove si era conclusa da poco la cerimonia del battesimo della neonata di una coppia.

La rissa è scoppiata soltanto a conclusione della serata per ragioni che ancora devono essere chiarite. Pare che tutti gli invitati stessero oramai guadagnando l’uscita quando all’improvviso sono prima volate urla e minacce tra i parenti. Dalle parole si è passati quasi subito ai fatti. Pare che sarebbe rimasto coinvolto anche il padre della festeggiata. Qualcuno dei partecipanti alla rissa sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine dell’ambulanza.