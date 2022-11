Termovalorizzatori troppo costosi, i dubbi del neo assessore Di Mauro

“Io non vorrei che i ritardi sulla pubblicazione dei bandi per costruire i due termovalorizzatori siano dovuti alla mancanza di un business plan”. L’allarme arriva dal nuovo assessore ai Rifiuti Roberto Di Mauro, che secondo quanto si legge sull’edizione cartacea del Giornale di Sicilia si sarebbe lasciato sfuggire che l’operazione per realizzare gli impianti cruciali per il superamento dell’emergenza non sia sul binario d’arrivo come annunciato dal governo Musumeci poco prima delle elezioni. Tutt’altro.

Di Mauro ha però aggiunto: “Questi impianti hanno dei costi di gestione altissimi. E questi costi andrebbero sostenuti dalle Srr e dunque dai Comuni con la tariffa di smaltimento. Io credo che senza un contributo pubblico venga a mancare la convenienza a realizzarli. Alcuni anni fa lo Stato prevedeva un contributo pubblico, il cosiddetto Cip6, per realizzare e gestire questi impianti e lo faceva per evitare che la Tari schizzasse verso l’alto. Dobbiamo discutere con Roma l’ipotesi di introdurre un contributo simile”.

Il neo assessore precisa “di non aver ancora aperto i dossier” ma poi mette sul tappeto un altro problema: “La tariffa di smaltimento in Sicilia è ancora diversissima da provincia a provincia perché risente dei costi di trasferimento dell’immondizia. Dunque probabilmente prima di pensare a questi impianti dovremmo anche ragionare sull’ipotesi di introdurre una tariffa unica nell’Isola che sia la media di tutte quelle attuali”. La realizzazione dei due termovalorizzatori, la cui progettazione è stata avviata dal governo Musumeci, è nel programma di Schifani.