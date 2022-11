Barbiere senza licenza, circoli privati usati come bar e sosta selvaggia: maxi controllo a Cammarata

Nelle settimane appena trascorse i reparti della Compagnia Carabinieri di Cammarata hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, predatori, contro la persona e il patrimonio, al controllo del rispetto delle norme del codice della strada, nonché numerosi controlli presso gli esercizi pubblici per la verifica del rispetto delle norme sulla tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente.

Sono state controllate 287 persone, 185 veicoli, 12 esercizi pubblici e 9 circoli privati. Sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali assuntori di sostanze stupefacenti 4 giovani nelle vicinanze dei luoghi della movida serale, con contestuale sequestro di oltre 30 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Sono stati elevati 142 verbali al codice della strada per un totale di 25mila euro, effettuati 8 fermi amministrativi di autovetture e motocicli, 8 sequestri di veicoli, 21 patenti e 14 carte di circolazione ritirate. Le norme maggiormente violate sono state: Omessa revisione (art. 80); 54 Guida con patente scaduta (art. 126); 23 Veicolo privo di copertura assicurativa (art. 193); 18 Omesso uso delle cinture di sicurezza (art. 172); 20Conducente di ciclomotore senza casco (art. 171); 10Uso del cellulare alla guida (art. 173); 39 Sosta sul marciapiede (art. 158) interessante perché trattasi di ciclomotori parcheggiati davanti al monumento ai caduti di San Giovanni Gemini

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo dei circoli privati, 4 di essi sanzionati per un valore totale di 41mila euro. Le infrazioni maggiormente riscontrate sono state: Accessi diretti alla pubblica via con presenza di insegne, senza alcun separatore previsto dalla normativa vigente; Somministrazione di bevande e alimenti a soggetti non iscritti in qualità di soci del circolo in questione;Mancanza della licenza prescritta per la somministrazione di bevande e alimenti; Di fatto si è trattato di circoli privati che si comportavano esattamente come bar aperti al pubblico. E’ stata chiusa una barberia abusiva per mancanza della licenza e della segnalazione all’autorità competente di inizio attività, con contestuale sequestro amministrativo del locale e di tutti i macchinari.