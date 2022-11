Venerdì 03 dicembre alle ore 9,00 presso l’Auditorium dell’Istituto delle Suore Domenicane in Via San Nullo n.46 a Catania si terrà il corso su “La responsabilità penale, civile e disciplinare delle professioni sanitarie” organizzato dall’ ANAFePC l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura.

Le professioni sanitarie si interrogano sulle loro responsabilità professionali e sugli aspetti legislativi che ogni giorno portano tanti medici, infermieri, professioni sanitarie e Oss nei tavoli di giustizia, alla luce dell’aumento delle denunce a loro carico e sulle responsabilità dei dipendenti pubblici alla luce della nuove normative. L’incontro che si svolgerà a Catania il 03 dicembre 2022 vedrà la presenza come relatori d’eccezione il magistrato Dott. Vincenzo Serpotta già Sostituto Procuratore Coordinatore Distrettuale della Procura Repubblica del Tribunale di Catania.

Moderatore dell’evento Calogero Coniglio, Presidente dell’Accademia. L’evento formativo vedrà la presenza di discenti provenienti da tutte le aree sanitarie.

Il giudice Serpotta nel suo intervento darà un segnale di giustizia chiaro e di garanzia per la professione sanitaria. “Nessuno può essere condannato se non viene previsto dalla legge, dichiara Coniglio – importante il nesso di causalità tra l’evento e la condotta, la violazione delle regole e dei protocolli è condizione di colpa. Sarà posta l’attenzione sul concetto di affidamento sociale del paziente, infatti lo stesso viene affidato al sanitario per essere curato, oggi nel regime probatorio non è il paziente che deve dimostrare che ha subìto un danno, ma il sanitario che deve provare che ha operato in scienza e coscienza”.

Altro concetto importante che sarà affrontato dai relatori sarà la responsabilità collettiva del lavoro di équipe che presuppone nelle sue varie sfaccettature la responsabilità di ogni operatore sanitario coinvolto nell’evento lesivo della persona. Altri interventi collegati alla professione infermieristica e alle professioni sanitarie saranno quelli dell’avvocato Denise Caruso, di Michaela Donzuso infermiera del reparto di neurochirurgia dell’A.O.U. “Policlinico – San Marco” e di Maurizio Cirignotta Infermiere e Vice Presidente dell’Accademia, che porranno un discernimento sul consenso informato e sulle varie sfaccettature dei cinquanta articoli del Codice Deontologico, che oggi ha una valenza di diritto e non solo di etica e quindi è giudicabile.