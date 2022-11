Spunta un tesoretto alla regione di 300 milioni, servirà ad aiutare imprese e famiglie

Alla Regione è stato trovato un piccolo tesoro da oltre 300 milioni ed è quasi pronta una manovra che prevede un pacchetto di misure per erogare aiuti alle imprese, e in parte anche alle famiglie al fine di compensare l’aumento dei costi per l’energia elettrica. Il dossier arriverà sul tavolo della giunta regionale, composta in ritardo nei giorni scorsi, probabilmente giovedì e che viaggerà sul binario amministrativo. Per erogare i fondi di questo tesoretto quindi non ci sarà bisogno di una legge apposita ma saranno i dipartimenti regionali a emanare i rispettivi bandi per destinarli, si spera, entro la fine del 2022.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, questo è il primo provvedimento che il presidente della Regione vuole firmare dopo la travagliata nascita della giunta. Si tratta di un piano di aiuti contro il caro energia elettrica su cui il presidente della regione Renato Schifani ha iniziato a lavorare nelle settimane in cui ha governato in solitaria, in attesa della nomina della giunta arrivata in netto ritardo. Ora però tutta la squadra assessoriale è al completo ed è giunto il momento di lavorare per dare risposte ai siciliani in sofferenza a causa dell’inflazione e dell’aumento spropositato dei prezzi.