Agrigento, rinnovati vertici del sindacato Fp Cgil-Seus 118

Si è svolta presso la sede della Cgil di Agrigento l’assemblea congressuale di base della Fp Cgil – SEUS 118; ai lavori hanno partecipato il Segretario Generale della Camera del lavoro di Agrigento Alfonso Buscemi e il coordinatore provinciale Raimondo Chiara. Il Segretario Aziendale uscente Giuseppe Nazareno Dolore, aprendo i lavori, fa subito un resoconto delle tante problematiche affrontate e risolte, e altre di cui si attendono ancora risposte.

Alfonso Buscemi ha fatto una disamina dei problemi che affliggono il Paese e le iniziative messe in campo dalla Cgil per dare una soluzione a partire dal riscatto del lavoro per ricostruire l’Italia, per aumentare i salari e riformare il fisco per dire stop alla precarietà per affermare la sicurezza come prima priorità della battaglia della CGIL. In questo contesto i lavoratori intervenuti, tracciano il percorso che è necessario portare avanti, per dare un servizio più efficiente ed efficace ai cittadini, chiedendo al contempo il confronto per migliorare le condizioni di lavoro per assicurare la serenità dei lavoratori dipendenti Seus i quali svolgono un lavoro indispensabile per l’assistenza sanitaria in emergenza e urgenza.

A fine lavori dell’assemblea viene rinnovato il direttivo degli iscritti così composto:

Dolore Giuseppe Nazareno, Mingoia Maurizio, Licata Antonino, Sciarrotta Ludovico , Alessi Fabio, Mangiafridda Giovanni, Parisi Calogero, Morgante Vincenza, Russo Calogero.

Confermato Giuseppe Nazareno Dolore Segretario Aziendale il quale afferma di “ essere onorato della riconferma del prestigioso incarico,segno, che in questo anno la Cgil ha lavorato bene, e deve continuare questo percorso con umiltà e dedizione di ascolto, oltre con la caparbietà che ci distingue. E’ una opportunità aver allargato il numero dei componenti del direttivo perché arricchiranno lo stesso per impegno e idee”.