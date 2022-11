Campobello di Licata, violenza sulle donne: in scena Musical

Sabato 26 novembre , alle 20.30, la “Compagnia del Nove”, di Casteltermini, presenterà la commedia musicale dal titolo “My Fair Eliza”, tratta dal romanzo “Pygmalion” di George Bernard-Shaw, adattata, tradotta e diretta da Emmanuele D’Urso. Lo spettacolo si terrà presso l’ auditorium “Graci”, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne”, organizzata dall’Associazione “Il Covo degli Artisti A.P.S.” , con la Direzione Artistica di Lillo Ciotta. “My Fair Eliza è tratta da un’opera senza tempo, che, come tutte le grandi opere, resiste ai grandi cambiamenti che la storia porta con sé – dice Emmanuele D’Urso, attore e regista della messinscena -. È una commedia briosa”.

Giovanni Blanda