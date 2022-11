Montano albero di Natale e scoppia un incendio nella notte, salve 6 persone

Paura in una palazzina situata in via Tomaselli, ad Avola, nel Siracusano, per via dello scoppio di un incendio avvenuto all’interno di un appartamento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il rogo si sarebbe originato dall’albero di Natale montato recentemente dai proprietari, a causa, probabilmente, di un corto circuito. agazzino di logistica, fiamme e paura nel Palermitano

Proprietari salvi

Le fiamme ed il fumo si sono propagate con estrema celerità e gli occupanti, un uomo ed una donna, sono riusciti a chiedere l’arrivo della polizia.

Gli agenti si sono introdotti all’interno della palazzina, nonostante l’aria irrespirabile a causa del fumo denso, e sono riusciti a mettere in salvo tre persone che si trovavano al piano terra.

Successivamente, dopo aver messo in sicurezza l’abitazione staccando il contatore dell’energia elettrica e chiudendo la bombola del gas, hanno domato le fiamme e si sono recati al primo piano mettendo in salvo la donna incinta ed il marito.

Danni in casa

I pompieri sono riusciti ad arginare l’azione delle fiamme che, comunque, hanno creato dei danni all’appartamento.