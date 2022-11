Canicattì, Consiglio Comunale ordinario per le ore 18,00 di mercoledì 30 novembre

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2022, AI SENSI DELL’ART. 250 COMMA 2 TUEL” – TRASFERIMENTI PERCORSI TURISTICI, SISTEMA INTEGRATO ALL’EDUCAZIONE, FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, SCUOLE SICURE. GIUSTA NOTA PROT. N. 43434 DEL 08/11/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 3 D.SSA C. MELI;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “INCOPATIBILITÀ A RICOPRIRE L’INCARICO DI CONSIGLIERE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 14, L.R. N. 31/1986E SS.MM.II.” GIUSTA NOTA PROT. N. 45440 DEL 18/11/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 1 D.SSA MARIA CIGNA;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICA ART. 3, COMMA 4 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 2017”, GIUSTA NOTA PROT. N. 46348 DEL 25/11/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E

Corso Umberto I – PALAZZO di CITTÁ (II Piano) – 92024 Canicattì – (c.f. 00179660840) Tel. 0922 – 734 215 (Presidente) – 734218 / 734229 (Uffici) – www.comune.canicatti.ag.it

AGLI ORGANI DI STAMPA

E-MAIL:

GIANGASPARE DI FAZIO;

7. EMERGENZA SANITÀ OSPEDALE BARONE LOMBARDO – PROPOSTE PER IL RILANCIO, GIUSTA NOTA PROT. N. 46441 DEL 25/11/2022, PRESENTATA DALLA CONFERENZA DI CAPOGRUPPO VERBALE N.12 DEL 21/11/2022, PRESIDENTE C.C. D. LICATA, CONSIGLIERI DI CAPOGRUPPO PRESENTI: C. ONOLFO, G. LO GIUDICE , G. DI FAZIO , C. SCIABBARRÀ, G. GIANLUCA; D. MARCHESE RAGONA E F. FALCONE;