Favara, sequestrati 40 mila articoli non sicuri: 5 mila euro di multa al titolare

Blitz della Guardia di Finanza di Agrigento in un negozio gestito da cinesi a Favara. Le fiamme gialle, al termine di un accertamento, hanno sequestrato quasi 40 mila articoli ritenuti non sicuri tra giocattoli, prodotti per la casa e per la scuola.

Nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale è scattata una sanzione dall’importo di 5 mila euro per violazione del Codice del Consumo. La merce sequestrata, quasi tutta di produzione asiatica, era sprovvista di indicazioni in italiano e marchio Ce.