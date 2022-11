Campobello di Licata, mezzo chilo di marijuana in cucina: arrestato 28enne

i Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, nell’ambito di predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne campobellese.

I militari, nell’ambito di una perquisizione presso l’abitazione rurale del giovane, hanno rinvenuto, occultati in cucina, oltre 500 grammi di marijuana, 1 pianta di canapa indiana alta 1,5 mt., nonché materiale per il taglio e confezionamento.

Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L’arrestato, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la propria dimora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Ieri mattina, nel corso dell’udienza, il GIP convalidava l’arresto e sottoponeva l’uomo all’obbligo di presentazione alla PG in tutti i giorni della settimana. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità del soggetto che non sono definitivamente accertate.